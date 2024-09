La réalité parait plus complexe et, à y regarder de plus près, les pirates de l'IPTV ont toujours un coup d'avance. L'affaire MagisTV en est un bon exemple. Cette plateforme illégale, qui aurait ses quartiers en Chine, est en effet dans le viseur de l'ACE — Alliance for Creativity and Entertainment, depuis plusieurs années et aucune décision ne semble pour l'heure l'arrêter. L'ACE estime par ailleurs que cette organisation exploiterait encore plus de 370 noms de domaines. La récente ordonnance contre MagisTV en Argentine portait "seulement" sur 69 d'entre eux.