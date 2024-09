Autant dire que la pression n'est plus la même de la part des autorités dans le secteur. Il faut dire que la LFP a choisi une nouvelle « stratégie judiciaire » de plus grande réactivité. Pour elle, il faut maintenant « agir en début de saison afin d'éviter au maximum que les internautes ne se tournent vers des moyens illicites pour suivre nos compétitions, en particulier à l'arrivée d'un nouveau diffuseur. Jusqu'alors, il n’avait pas été possible de mettre en œuvre des mesures de blocage avant la 7ème journée du championnat de Ligue 1. »

Une plus grande célérité rendue possible par la loi du 25 octobre 2021, relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. Celle-ci permet de mettre en place un circuit particulier entre les spécialistes du monde du sport et de la justice, pour mener des actions plus promptes, et de plus grande envergure. Ainsi, depuis la mise en place de la loi, ce sont pas moins de 5 500 sites de streaming sportifs qui ont été bloqués en France.

Reste qu'il y a toujours un trou dans la raquette : Telegram. L'application, où des rencontres sont souvent suivies par un nombre impressionnant de personnes à travers des liens illégaux, échappe elle à cette loi, puisqu'il n'est pas possible pour un FAI de bloquer un canal particulier. Raison pour laquelle l'Arcom veut faire appel au Digital Services Act (DSA), dont les dispositions devraient potentiellement l'aider à imposer plus de contraintes sur l'application de Pavel Durov.