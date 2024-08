gastropovich_1_1

Avant, il y a longtemps, il y avait du foot à la télé, sur les chaines « gratuites », alors je m’intéressais au foot, aux équipes, aux effectifs, on en parlait entre amis…

J’ai même acheté des drapeaux, des maillots, des ballons, des « Fifa » pour mes consoles… C’est dire que le foot avait une part dans ma vie.

Et puis de plus en plus, tout à été privatisé, et de moins en moins de matchs retransmis sur les chaines publiques, hormis les grands événements comme la coupe du monde, qui ne m’intéressent que moyennement car je ne connais quasiment personne qui joue. Mais ca reste sympa à regarder.

Exceptionnellement, pour un gros match de champion league, et pour se retrouver entre potes, il m’est arrivé d’aller voir le match dans un café. Le foot n’étant alors qu’un prétexte à une soirée potes.

Clairement, plus le foot sera réservé aux abonnements sur des chaines privées, et moins je vais m’y intéresser, au point (déjà) de zapper complément ce sport.

Rien qu’aux JO, les autres disciplines m’ont bien plus intéressé que le foot. J’ai pourtant regardé la finale, et si vous me demandez je suis incapable de vous citer un joueur, à part peut être Lacazette coté français.