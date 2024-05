Bye bye le streaming illégal de Roland-Garros : la "fédé" de tennis fait bloquer 12 gros sites pirates

Parmi les douze sites qu'Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free et Outremer Télécom vont devoir bloquer, on retrouve Livetv.sx, tennistream.com, crichd.com et sportfshub.stream. On peut aussi citer viprow.nu, buffstream.sx, buffsports.me, batman-stream.live et jokerguide.com. Trois services d'IPTV illégaux les accompagnent, à savoir iceflashott.com, king-iptv.org et bobres.net.