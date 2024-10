La traque de l'IPTV est devenue plus sérieuse dernièrement, et ce, un peu partout dans le monde. En France, cela se matérialise par des décisions de justice dorénavant assez rapides et qui ordonnent à tous les acteurs du web de bloquer les sites pirates. Au mois de septembre, on avait ainsi appris que quelque 160 sites d'IPTV avaient été bloqués à la demande de la Ligue Professionnelle de Football. Et en octobre, c'est cette fois Canal+ qui obtient de nouvelles mesures de blocage !