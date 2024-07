Lutte contre le piratage : Canal+ fait plier les géants du Web et des DNS

Pour ceux qui préfèrent des solutions européennes, plusieurs choix s'offrent à eux. DNS0.EU, basé en France, met l'accent sur la protection des données et propose même un DNS spécial pour les enfants. Quad9, géré par une organisation à but non lucratif suisse, est réputé pour sa sécurité. En Allemagne, on trouve DNS.SB qui mise sur l'open source et la confidentialité.

D'autres options intéressantes incluent le DNS de Mullvad (Suède), UncensoredDNS (Danemark) ou encore Digitalcourage (Allemagne). Ces services alternatifs permettent aux utilisateurs de continuer à bénéficier des avantages d'un DNS tiers tout en restant dans le cadre légal.

Il convient cependant de rappeler que l'utilisation de ces DNS alternatifs ne doit pas servir à contourner les blocages légaux de sites pirates. Les ayants droit comme Canal+ restent vigilants et n'hésiteront pas à poursuivre en justice les services qui faciliteraient l'accès à des contenus protégés.