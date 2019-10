1.1.1.1 : le VPN gratuit et mobile de Cloudflare est enfin disponible (et c'était long)

© Cloudflare

La sortie du VPN a été retardée depuis sa Beta en avril dernier suite à des problèmes techniques comme le rapporte Cloudflare dans un billet paru sur son blog. Matthew Prince, CEO de la firme californienne, explique notamment qu'il s'est avéré complexe de gérer et de stabiliser la performance et la rapidité sur les smartphones. Rappelons que la maison mère de 1.1.1.1 est bien connue des informaticiens puisque il s'agit d'un des plus gros fournisseurs mondiaux de DNS.Compte tenu de son activité, Cloudflare a donc la possibilité de se connecter rapidement et facilement à de nombreux serveurs dans le monde. Grâce au protocole UDP optimisé pour l'Internet mobile, la connexion est sécurisée et l'éditeur est réputé pour ses prises de position sur la vie privée qui en rassureront plus d'un. A contrario des VPN traditionnels , le protocole utilisé n'est pas prévu pour contourner les règles de géo-blocage des sites Internet et votre adresse IP sera rendue publique pendant votre navigation. Le service s'adresse donc à des utilisateurs souhaitant d'abord avoir une vitesse de connexion optimale partout dans le monde, tout en préservant la sécurité de leur connexion.Rappelons que la version Basic de 1.1.1.1 est disponible gratuitement sur AppStore et Google Play mais une version payante permettant une meilleure vitesse de connexion est tout de même proposée à 3,99€ par mois...