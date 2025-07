L’audit s’est déroulé entre le 14 mai et le 10 juin 2025, selon la norme internationale ISAE 3000. Les experts ont mené des entretiens avec les responsables techniques de Surfshark, examiné la documentation interne et inspecté la configuration des serveurs VPN, notamment les serveurs standards, à IP statique, Multihop et Multiport. L’objectif était de vérifier la conformité des systèmes avec la politique de non-conservation des logs, telle que décrite par Surfshark.

Les procédures comprenaient la revue des paramètres de confidentialité, la vérification des rôles de gestion dans le système de configuration, l’analyse des fichiers de configuration et l’examen des processus de déploiement des serveurs. Les changements intervenus sur l’infrastructure pendant la période de l’audit ont également été passés en revue, aucun n’ayant affecté la politique de logs. Notons en revanche que la sécurité des transferts de données, l’infrastructure de streaming ou le contrôle des accès, ne font pas partie de l’audit.