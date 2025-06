Avec plus de 200 000 usurpations d'identité avérées entre 2015 et 2022, cette menace numérique est plus que réelle, et mieux vaut s'en prémunir au plus tôt en adoptant les bons réflexes. L'identification de ces fraudes possibles est un premier pas.

La première, et non des moins dangereuses, est l'usurpation d'identité financière. Qu'il s'agisse de votre carte de crédit, mais aussi d'achats non autorisés par vous-même ou encore de l'organisation d'une arnaque financière, votre identité numérique, lorsque est relative à votre compte en banque, peut s'avérer particulièrement lucrative pour les voleurs, et désastreuse pour vos finances.

La perte concrète d'une partie de vos économies, la contraction d'un prêt à votre insu par un tiers utilisant votre identité, ou encore l'achat de produits plus ou moins onéreux grâce à vos données, font partie des risques encourus.