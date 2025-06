Si vous possédez un appareil connecté, nous ne pouvons que vous souhaiter de ne jamais avoir à affronter un virus. Et pourtant, il est malheureusement bien fréquent d'avoir, un jour, une menace en ligne à éliminer de notre ordinateur, notre smartphone ou encore notre tablette.

Et plus le temps passe, plus cette nécessité de renforcer vos défenses augmente, car les appareils connectés, notamment en lien avec la domotique, se démultiplient. Alors que votre aspirateur robot, votre frigidaire, votre lave-vaisselle, votre machine à laver, et même votre serrure peuvent désormais être reliés à Internet, c'est aussi à la cybersécurité de ce système, toujours plus étoffé, qu'il faut désormais penser.

L'anticipation et la vigilance sont deux points clefs à pleinement exploiter. Car, si la complexité des virus a cessé de s'accroitre ces dernières années, leur fréquence d'attaque, elle, bondit. En conséquence, c'est bien cette récurrence qui vous oblige à ne jamais baisser la garde, car la moindre erreur peut être celle de trop.

De fait, plusieurs types de « malwares » sont à identifier, avec des conséquences plurielles en cas d'infection. L'hameçonnage, fréquemment évoqué sur sous sa dénomination, de « phishing », fait des ravages comme vous pouvez fréquemment le lire sur Clubic.

Il vous suffit de cliquer sur un lien vérolé, par exemple reçu par mail ou par SMS, pour que le déploiement de ce virus ait lieu sur votre appareil connecté. Et quand il s'agit de votre smartphone sur lequel sont installées toutes les applications relatives à la gestion de votre foyer, le risque en devient d'autant plus grand.