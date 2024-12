Troisième fonctionnalité généralement encore peu connue de Surfshark VPN, Nexus vous propose de vous connecter à un réseau de serveurs plutôt que d'établir une connexion plus traditionnelle via un seul serveur. Cela renforce aussi bien votre confidentialité que cela accroit la stabilité de votre connexion VPN.

Un quatrième outil, le Dynamic MultiHop, vous rend encore plus difficilement traçable en acheminant votre trafic non pas par un seul, mais par deux serveurs à la fois. La cinquième fonctionnalité, l'IP tournante, change régulièrement l'adresse IP attribuée à votre appareil sans nécessiter d'établir une nouvelle connexion VPN. Cela est pratique pour obtenir une navigation plus fluide.

Un compagnon de route parfois méconnu et pourtant très utile pour éviter d'apparaitre en ligne en cas de perte momentanée de votre connexion VPN, voici le Kill Switch ! Celui-ci peut, bien sûr, être activé comme désactivé à votre guise.

Enfin, un septième outil, parfois connu sous le nom de Split Tunneling, est le Bypasser. Cette fonctionnalité vous permet d'autoriser certaines app' et autres sites Web à contourner votre connexion VPN, ce qui est notamment utile lors des transactions bancaires, afin que votre établissement puisse vous identifier en toute sérénité. De nombreux autres compagnons de route, que vous pouvez bien sûr paramétrer, sont présentés et testés dans l'avis indépendant de Clubic sur Surfshark VPN.