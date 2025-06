Dernier point, et non des moindres : on rappellera que même si les DNS Surfshark protègent vos requêtes et améliorent votre confidentialité de base, ils ne remplacent pas un VPN. Ils ne chiffrent pas l’ensemble de votre trafic, ne masquent pas votre adresse IP et ne modifient pas votre géolocalisation. À ce titre, ils doivent être considérés comme des outils complémentaires, et non comme des substituts.