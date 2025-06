En mai 2019, PwC Switzerland a vérifié la conformité de la politique de confidentialité et la technologie TrustedServer. Un an plus tard, le même cabinet a examiné le processus de vérification de la chaîne de compilation. En août 2021, Cure53 s’est penché sur le protocole VPN Lightway. Au printemps 2022, c'est au tour de F-Secure de passer en revue les applications Windows, suivi en mai par un audit Cure53 dédié encore à TrustedServer. Entre juillet et octobre 2022, Cure53 a également analysé les applications pour macOS, Linux, Android, iOS, le routeur Aircove, les extensions de navigateur et le gestionnaire de mots de passe ExpressVPN Keys.

En septembre 2022, KPMG a réalisé un audit sur la politique "no-log" et son application sur l’infrastructure. À la fin de la même année, plusieurs audits supplémentaires ont concerné les applications de bureau. En 2023 et 2024, ExpressVPN a poursuivi cette démarche, en publiant pas moins de douze rapports en une seule année, incluant notamment des contrôles sur Lightway (par Cure53 et Praetorian), les applications et TrustedServer. Enfin, en décembre 2023, KPMG a confirmé la conformité de la politique de confidentialité et l’absence de logs inhabituels.

