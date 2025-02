Cette nouvelle version du protocole est aussi plus légère, et donc plus à même d’offrir de meilleures performances. Des dires d’ExpressVPN, Lightway en Rust atteindrait ainsi des débits jusqu’à deux fois plus élevés que ceux de la version en C. Un constat qui peut impressionner sur le papier, mais qui ne devrait pas sauter aux yeux de celles et ceux déjà équipés d’une bonne connexion Internet de base. En revanche, pour les internautes dont les débits sans VPN peinent à décoller, le recours à Rust pourrait effectivement améliorer la fluidité de la navigation.