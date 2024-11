Proton VPN s’impose comme un choix fiable pour protéger la confidentialité en ligne, avec des protocoles comme WireGuard, OpenVPN, et Stealth, son protocole maison conçu pour contourner la censure. Compatible avec IKEv2 sur macOS et iOS, il s’adapte aux besoins des utilisateurs mobiles. Basé en Suisse, il applique une politique stricte de no-log et exploite un réseau de 8 600 serveurs dans 112 pays, garantissant des connexions rapides et sécurisées. Avec NetShield pour bloquer publicités et trackers, Proton VPN reste fidèle à son engagement : offrir un accès sécurisé et ouvert à Internet, même dans les contextes les plus sensibles.