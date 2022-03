Top 3 des offres VPN pas chers pour renforcer votre sécurité sur Internet

On commence cette sélection du jour avec CyberGhost, l'une des solutions les plus sûres et rapides du marché qui vous vient tout droit de Transylvanie ! Et le grand avantage pour vous, c'est qu'en prime, CyberGhost est à -83% pour une licence de 3 ans, soit 1,99€/mois, avec 3 mois supplémentaires offerts ! Une superbe opportunité de gagner en confidentialité tout en économisant de précieux euros, pour une facture totale de 77,61€ sur la période. Au-delà, conservez votre licence contre l'acquitement du tarif standard en vigueur, qui est, pour l'heure, de 42€ par an. Enfin, vous disposez de 45 jours de garantie satisfait ou remboursé.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la sécurité est au poil avec CyberGhost ! Avec l'emploi d'un chiffrement AES 256 bits, la plus haute norme de chiffrement actuelle tout d'abord, mais aussi des protocoles efficaces tels qu'IKeV2, OpenVPN et WireGuard, cette concentration de technologie est pensée pour vous masquer en ligne sans rogner sur les performances. En plus, avec un enregistrement en Roumanie, le petit fantôme CyberGhost vous fait profiter d'une législation favorable à une stricte politique de non-journalisation.