Le Wi-Fi gratuit, c’est pratique, mais c’est aussi risqué. Sur les réseaux publics mal configurés, votre trafic peut être intercepté par des pirates. Vous pourriez même vous connecter à un faux hotspot, légitime en apparence, sans vous en rendre compte. Dans les deux cas, vos informations personnelles sont exposées et pourraient finir entre de mauvaises mains. Les attaques dites "man-in-the-middle" sont fréquentes sur ce type de réseaux, les cybercriminels se plaçant entre votre appareil et le point d’accès pour intercepter, modifier ou injecter des données. Comme le VPN chiffre le trafic entre votre appareil et son serveur, les informations captées deviennent illisibles, empêchant toute exploitation des données échangées ou des requêtes DNS. Idéal pour consulter vos comptes en ligne, vos réseaux sociaux ou faire des achats sans craindre de fuite de données sensibles.