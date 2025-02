CyberGhost mise sur l’accessibilité, avec une interface intuitive et 11 000 serveurs répartis dans 100 pays. WireGuard garantit des débits solides, et plusieurs outils viennent compléter la protection : bloqueur de pubs, filtre anti-malwares et protection contre les fuites DNS. Le service propose aussi une option antivirus sur Windows, qui analyse les fichiers déjà présents sur l’appareil et assure la mise à jour automatique des applications pour limiter les vulnérabilités. Une solution pour celles et ceux qui préfèrent regrouper plusieurs couches de sécurité au même endroit.