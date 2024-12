Proton VPN ProtonVPN mise sur WireGuard pour offrir des connexions rapides et légères, tandis que l’option VPN Accelerator garantit des vitesses élevées, même dans des conditions moins optimales. Pour renforcer la sécurité, il inclut des serveurs Tor et des serveurs optimisés pour le streaming, assurant confort et confidentialité. Avec le split tunneling, vous pouvez choisir quelles applications passeront par le VPN, et il vous alerte lorsque vous vous connectez à un réseau non protégé, vous incitant à activer le VPN pour plus de sécurité. Une approche pratique, sécurisée et rapide pour tous vos besoins.