Bit_Man

Un VPN si vous n’êtes pas le fournisseur du Serveur et des différents certificats vous même, ne garantit pas tout ce que ces pub bonimenteuses vous promettent, bien au contraire, IN FINE un VPN dont vous n’utiliseriez qu’un client sans avoir aucune main sur le serveur est un type d’attaque utilisée avec un acronyme générique de MITM ( Man In The Middle).

Fuyez les VPN sauf si vous vous en moquez d’être surveillé, après tout, vous n’êtes pas Hitler ou Ben Laden … juste un simple quidam pour qui la surveillance de masse ne mine en rien sa capacité à profiter de la vie.

Les VPN ( et dans la foulée les proxy https sock4 sock5 etc…) sont les meilleurs outils des services de renseignements, comprenez bien que votre impression de liberté soit disant garantie par la loi ( constitution et autre) ne vaut rien face au renseignement et ministères régaliens que sont la défense, l’espionnage et les divers services de sécurité.

Lisez :