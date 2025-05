Si vous cherchez un VPN qui s’installe sans prise de tête et qui applique les bons réglages dès le départ, CyberGhost fait le travail. Il bloque automatiquement les fuites DNS et WebRTC, sans que vous ayez besoin de fouiller dans les paramètres. Un kill switch est également activé par défaut, pour couper la connexion en cas de défaillance du VPN. L’interface est claire, les connexions sont rapides et stables, et le protocole WireGuard est disponible pour de bonnes performances. Avec 7 connexions simultanées, vous pouvez sécuriser l’essentiel de vos appareils en quelques minutes.