Un VPN choisit automatiquement un protocole de connexion, mais il ne s’agit pas toujours du plus performant, ni même du plus sûr. Contre toute logique, certains services privilégient la compatibilité au détriment de la protection des données. On rappelle ainsi que PPTP, encore proposé par certains fournisseurs, est dépassé et vulnérable. On oublie aussi SSTP et L2TP/IPsec, moins flexibles, plus facilement bloqués et limités en matière de sécurité comme de rapidité.