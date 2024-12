Atlas_78

Quand je lis des articles comme çà, je me demande pourquoi me casser la tête… Un jour on me conseille un antivirus ou un vpn de la mort qui tue et le lendemain on me détruit mes illusions en expliquant que je ne fait qu’allimenter des serveurs Chinois, Coréens du Nord ou "Horreur " le Dark Web qui cache il paraît toutes les turpitude… …

Moi, pauvre utilisateur du Web pour faire mon courrier et recevoir quelques (rares) messages en dehors des pubs ou d’affaires à ne pas rater de Princes Saoudiens ayant une malle cabine pleine de bijous qu’ils ne savent pas comment dédouaner… Je me contente de Defender… quoique parfois, voyant tous ces messages alarmistes, j’en ai même envie de tout virer, laisser ma porte entrouverye et mettre un message « servez vous »…