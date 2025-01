Proton VPN allie vitesse et confidentialité avec ses 9 900 serveurs répartis dans 117 pays. Grâce au protocole WireGuard, il garantit des connexions fluides et performantes. Basé en Suisse, un pays réputé pour sa neutralité, il applique une politique no-log stricte et offre des serveurs gratuits dans des régions sensibles. Parmi ses options avancées, le protocole obfusqué Stealth contourne les blocages dans les environnements restrictifs, tandis que les serveurs Secure Core font transiter vos données via des équipements sécurisés en Suède, en Islande et en Suisse, avant de renvoyer le trafic sur des serveurs VPN classiques. Proton VPN prend également en charge les serveurs Tor et permet une connexion mobile sans identifiant, pour une confidentialité maximale.