11 500 serveurs, 117 pays, Proton VPN mise sur une architecture plus robuste, avec des équipements Secure Core, conçus pour router le trafic via deux serveurs. Son protocole Stealth contourne les censures les plus strictes, une option utile pour les réseaux sous surveillance. Ses performances restent solides, avec WireGuard et un accélérateur VPN qui limite la latence et stabilise la connexion, même à l’international. Proton VPN s’intègre dans un écosystème plus large avec Proton Pass (gestionnaire de mots de passe et surveillance du dark web), Proton Mail (messagerie chiffrée en zero access) et Proton Drive (stockage sécurisé).