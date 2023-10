Immersion au cœur du dark web : que contient-il en 2023 ? Tous les dangers révélés en images

Plus de 50 % des sociétés françaises attaquées en 2022 ont payé une rançon. Et si vous doutez de « l'éthique » (ce mot peut surprendre, on vous l'accorde) des pirates, aucun acteur piégé n’a regretté d'avoir payé. « Un jour, il y a eu un problème dans le paiement : l'entreprise avait dit avoir récupéré le déchiffreur, sauf que celui-ci avait un problème. Il y avait une limite physique : dès que le fichier pesait plus de 5 Go, on ne pouvait plus déchiffrer. Mais c'est extrêmement rare ! », nous raconte Pierre-Antoine.