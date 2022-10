Récupérer ses données après avoir été piraté : rêve ou réelle possibilité ?

« Un : ça ne marche pas toujours. Deux : on n’est pas totalement sûr que la personne que l’on attaque est bien la personne malveillante, puisqu’il y a de multiples rebonds et de multiples plateformes dans les mouvements des pirates », poursuit l'expert. Et dans tous les cas, attaquer un système d’information reste illégal, « de la même manière que dans le monde physique, la légitime défense est stricte et encadrée ». Aucune entreprise n’a donc le droit, et peu en ont la capacité, d’attaquer l’adversaire. Seules les Armées françaises sont aujourd’hui dotées de capacités dans le domaine, sans que l’on sache officiellement si elles ont déjà pu être mises à profit (sans mauvais jeu de mots) ou non.