Ransomware : il ne faut PAS payer les rançons... alors les assurer ? Ce qu'en disent les experts en cybersécurité

Sur cette question, Ivan Kwiatkowski est catégorique. « Il ne faut pas entrer là-dedans. Quand je parle à des gens issus de divers ministères, on me dit que si on interdit à une entreprise de payer la rançon, elle coule et peut faire disparaître des emplois. J’entends aussi les autres positions, qui disent qu’il y a un tissu industriel à sauvegarder et à protéger. Mais mon opinion, c’est qu’il ne faut pas rembourser, parce que ça va inévitablement créer des incitations ». Le chercheur compare cela au concept économique de la tragédie des communs, « c'est-à-dire la maximisation d'un comportement individuel, qui est de payer et de récupérer ses données, ce qui conduit alors à une diminution de l'utilité globale pour le système ».