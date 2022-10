Peut-on mieux protéger nos hôpitaux contre les cyberattaques ? Oui, mais…

Ivan Kwiatkowski, chercheur au GReAT de Kaspersky, va même encore plus loin et affirme « qu’il ne faut pas faire de la sécurisation des hôpitaux une priorité », avant de justifier, puis de nuancer ses propos. « Sécuriser, c'est un process qui coûte de l'argent, qui est long, et en pratique, on sait que l'on est dans un système hospitalier où l'on n'a pas assez de lits pour les gens. On l'a vu plus que jamais avec la crise du COVID, avec un hôpital sous tension. Quitte à choisir, je trouverais plus logique que l’on mette de l’argent dans des lits, infirmiers et médecins, plutôt que dans la sécurisation des systèmes. Mais évidemment, oui, sur la protection cyber, il faudra y aller, car personne ne veut voir des données personnelles médicales, hautement sensibles, dans la nature. »