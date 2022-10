Cyberattaque en milieu hospitalier : comment le travail des soignants est affecté

Le monde hospitalier, même à genoux, ne peut se permettre de s'arrêter. L'hôpital de Corbeil-Essonnes, victime d'une cyberattaque d'envergure dans la nuit du 20 au 21 août et dont les données en fuite font froid dans le dos, vit depuis un mois et demi un véritable cauchemar. Son personnel est ainsi contraint de faire avec les moyens du bord, « comme à l'époque », pourrait-on dire, pour assurer une continuité de service et préserver la santé des patients.