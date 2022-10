Cyberattaque à l'hôpital de Corbeil-Essonnes : en attendant leurs 2 millions, les pirates commencent à publier des données

Pire encore : des dossiers externes d'anatomocytopathologie ont aussi été mis en ligne. Cette spécialité médicale permet d'examiner les organes, cellules ou tissus dans le but de repérer et d'analyser des anomalies liées à une maladie. On peut aussi voir des données issues de demandes et comptes rendus d'examen de femmes atteintes de cancer du sein, avec leur traitement médical et chirurgical, ainsi que leurs antécédents. Et nous le disions, il s'agit d'informations nominatives. Ce qui signifie que figurent, à chaque fois, le nom, prénom et date de naissance de chacune des personnes concernées par le hack.