Le spécialiste de la cybersécurité Mandiant racheté (très cher) par Google

En s'emparant de Mandiant, Google améliorera les offres et services de sa division Cloud en renforçant drastiquement les capacités de ses opérations de sécurité de bout en bout. Ceci en fournissant notamment des informations en temps réel et approfondies sur les menaces, comme premier rideau de protection pour les clients toujours plus nombreux de Google Cloud, une division de Cloud computing qui a rapporté plus de 8 milliards de dollars à l'entreprise pour le seul quatrième trimestre 2021.