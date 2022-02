Google : des résultats annuels impressionnants, et merci qui ? Merci le moteur de recherche !

Concernant les bénéfices, ils sont dans la lignée du chiffre d'affaires. On passe ainsi de 15,2 à 20,6 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021, et de 40,2 à 76 milliards de dollars (+ 86 % sur un an !) pour l'ensemble de l'année. Alphabet enregistre un quatrième trimestre consécutif de bénéfices records, et a bien garni sa trésorerie, désormais à hauteur de 140 milliards de dollars.