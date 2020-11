Google : Cloud, YouTube, pub et moteur de recherche, les revenus du géant ont bondi au T3

À l'instar d'un Facebook, qui a vu son chiffre d'affaires bondir de 22% sur un an au précédent trimestre, la maison-mère de Google a également connu une forte croissance sur le T3 2020. Au troisième trimestre, le groupe Alphabet a généré un chiffre d'affaires de 46,17 milliards de dollars (39,66 milliards d'euros), en croissance de 14,01% sur un an. Les économistes avaient tablé sur un chiffre d'affaires à hauteur de 42,9 milliards de dollars. Toutes les branches majeures de l'entreprise, et plus particulièrement la publicité, ont profité d'un contexte favorable pour engranger davantage de revenus.