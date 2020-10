Microsoft : des revenus en hausse, portés par Surface et les jeux

L'une des surprises de ces résultats trimestriels est la bonne santé de la division Surface, qui voit son chiffre d'affaires bondir de 37% alors qu'aucune nouveauté n'a été présentée durant la période. Les utilisateurs se sont massivement équipés durant le confinement ce qui a visiblement bénéficié à la gamme de PC portables et de tablettes de Microsoft.

La Xbox fait preuve également d'une bonne santé avec une hausse de 30% de son chiffre d'affaires lié aux ventes de contenus et de services. Si les ventes de machines ont probablement ralenti alors que les Xbox Series X et Series S seront lancées ce 10 novembre prochain, le Xbox Game Pass se porte comme un charme et a récemment franchi la barre des 15 millions d'abonnés.

Microsoft s'attend d'ailleurs à une forte demande pour ces deux nouvelles machines et estime à 40% l'augmentation de ses revenus liés aux ventes de consoles.