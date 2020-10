Xbox : Microsoft fait le point sur ses exclusivités sorties en 2020

Ainsi, la grande star de cette année 2020 du côté de Xbox aura été un certain Flight Simulator et ses 26 millions de vols enregistrés pour un total de 1,5 milliard de kilomètres parcourus. C'est aussi le jeu le mieux noté de l'année pour Microsoft (avec une moyenne Metacritic de 92%). Ori and the Will of the Wisps n'est pas bien loin avec ses 90% et Wasteland 3 pointe à 86%.