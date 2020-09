Xbox Game Pass : 15 millions d'abonnés dans le monde, soit 5 millions de plus depuis avril

La division Xbox est peut-être en train de vivre l'époque la plus importante de son histoire. En plus du lancement des précommandes pour les Xbox Series X | S cette semaine, le constructeur américain a racheté l'éditeur Bethesda Softworks pour 7,5 milliards de dollars. Ainsi, les The Elder Scrolls, Fallout et autres DOOM arriveront dans le Xbox Game Pass très bientôt…