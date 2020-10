Skype va très prochainement supporter les appels à 100

Pandémie de COVID-19 oblige, les outils de visioconférence entrent dans une concurrence féroce, et Skype est bien décidé à rattraper son retard. Dans sa version 8.66, le service de Microsoft pourra supporter les appels à 100 utilisateurs. Une fonctionnalité de plus en plus demandée avec le développement du télétravail. À titre de comparaison, Teams (l'autre service de visioconférence pour les professionnels de Microsoft) supporte jusqu'à 300 utilisateurs dans un même appel.

Disponible d'ici quelques jours dans sa version bêta, la dernière version Skype a également résolu quelques bugs : l'anglais comme langue automatique, la disparition des contacts favoris sur Windows ou les problèmes de téléchargement de fichiers sur Android.