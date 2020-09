Découvrez Meet Now, l'outil de visioconférence très bientôt intégré à Windows

Les bêta testeurs pourront cliquer sur l'icône, avant de partager un lien avec leur correspondant. Celui-ci devra alors entrer le lien dans l'application ou l'utiliser depuis son navigateur.

Microsoft explique « Meet Now est accessible à tout moment. Nous conserverons vos enregistrements d’appels pendant 30 jours au maximum et les médias partagés dans le chat encore plus longtemps. Meet Now dans Skype est parfait pour vos conférences téléphoniques, webinaires ou entretiens de travail ». Ainsi, il sera possible de rejoindre Meet Now sans caméra ou microphone, si vous souhaitez simplement écouter une réunion. Notons également qu'une réunion sur Meet Now est limitée à 24 heures, contre 40 minutes sur ZOOM.