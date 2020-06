Microsoft Teams : les visio-conférences à 49, c'est pour ce mois-ci !

Alors que Google Duo vient tout juste d'ouvrir les vannes de l'appel vidéo à 32, voilà que Microsoft optimise son service de visioconférence, Teams, avec une fonction « Teams for Education » capable de gérer jusqu'à 49 participants (en plus d'un professeur) sur un seul et même écran.

Cette nouvelle fonction, proposant une grille d'affichage de « 7 x 7 = 49 » participants sera déployée en version Preview dès ce mois de juin.