Electronic Arts (EA) : une nette hausse du chiffre d'affaires, porté par le coronavirus

La pandémie de Covid-19, qui a confiné des millions de gamers partout dans le monde, a fait les affaires de l'éditeur américain ces dernières semaines. Mais les perspectives ne sont pas extraordinaires.

La maison Electronic Arts a publié, mardi 5 mai, son bilan financier du premier trimestre 2020, clos le 31 mars, valant pour son quatrième trimestre fiscal. Celui-ci fait état d'une nette croissance des chiffres d'une année à l'autre, expliquée pour une partie par un catalogue bien maîtrisée, et par la crise de coronavirus pour l'autre. « Nous sommes honorés de voir des gens du monde entier se connecter via nos jeux au cours de cette période sans précédent », s'est enthousiasmé le Président-directeur général d'EA, Andrew Wilson, en marge de la publication des résultats.



Le service EA Access porte les revenus

Le premier trimestre 2020 (et quatrième trimestre fiscal) d'Electronic Arts fut un succès. L'éditeur américain de jeux vidéo a généré un chiffre d'affaires de 1,39 milliard de dollars, contre 1,24 milliard de dollars l'année précédente. Soit une croissance de 12%, sur fond de coronavirus. Là où on prend conscience de l'excellent trimestre réalisé par EA, c'est lorsqu'on s'attarde sur son bénéfice net. Celui-ci a tout simplement doublé sur un an, passant de 209 à 418 millions de dollars.

Sur ce premier trimestre 2020, on a évidemment profité de la crise provoquée par la pandémie de Covid-19, avec une nette poussée des ventes et services numériques (+14%), et plus particulièrement des services en direct d'Electronic Arts (+17%, 832 millions de dollars), qui englobent les achats numériques réalisés via la plateforme par abonnement EA Access, qui offre une remise de 10% pour les achats numériques réalisés après abonnement. On note que les revenus sur smartphone ont chuté de 3% sur un an, à 176 millions de dollars.

EA a évoqué quelques-uns de ses titres phares et rappelé que FIFA 20 compte désormais plus de 25 millions de joueurs uniques et que Madden NFL 20 est devenu un opus historique de la franchise avec « les niveaux d'engagement les plus élevés » de son histoire. Star Wars Jedi: Fallen Order, de son côté, compte plus de 10 millions de joueurs uniques.

Des conséquences du Covid-19 redoutées à terme

Plus globalement, Electronic Arts peut se targuer d'avoir réussi son exercice annuel 2020, avec 5,54 milliards de dollars de chiffres d'affaires, contre 4,95 milliards de dollars en 2019, une progression de 12%. « Les réservations nettes numériques pour l'exercice se sont élevées à 4,05 milliards de dollars, en hausse de 9% d'une année sur l'autre. Elles représentent désormais 78% du total des réservations nettes », indique la firme de Redmond.

Pour l'exercice 2021 (31 mars 2020 au 31 mars 2021), Electronic Arts table sur des revenus nets à hauteur de 5,52 milliards d'euros, en très légère baisse donc, la firme craignant que le report des événements sportifs et la fermeture de certains de ses sites clés en raison du coronavirus lui empêchent de respecter les différents calendriers de développement de produits et entraînent des retards sur certaines sorties, ainsi qu'une diminution des ventes de console. Sans compter les « autres risques liés à la pandémie de Covid-19 qui pourraient être imprévus au moment où nous communiquons ces résultats », précise EA. Mais les bénéfices espérés (près d'1 milliard de dollars) et la trésorerie (1,6 milliard de dollars) sont attendus à la hausse.