Coronavirus : Disney annonce un impact négatif de 1,4 milliard de dollars

Petites, moyennes et grandes entreprises sont touchées de plein fouet par l'épidémie de coronavirus . C'est par exemple le cas du géant américain Disney.

Après de longues semaines de silence, Disney fait le point sur les conséquences financières de l'épidémie. Au total, ce monstre du divertissement qu'est Disney accuse 1,4 milliard de dollars d'impact négatif. En seulement un an, le bénéfice par action de la société a chuté de 63 %.

Un secteur a été particulièrement impacté par le confinement généralisé : il s'agit des parcs à thème de la compagnie. À elles seules, les six destinations (en ajoutant les bateaux de croisière Disney Cruise Line) représentent 1 milliard de pertes sur les 1,4 milliard de dollars évoqués précédemment. En effet, tous les Disneyland sont actuellement fermés et aucune date de réouverture n'a été annoncée, sauf pour Shangai Disneyland. Ce dernier ouvrira ses portes à partir du 11 mai. Cependant, le parc tournera au ralenti et n'accueillera que 24 000 personnes par jour contre 80 000 habituellement.