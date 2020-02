Disneyland Paris va recruter 8 000 personnes en 2020, en faisant la part belle aux métiers du numérique

© Alexandre Boero pour Clubic

1 000 CDI supplémentaires en 2020

Webmaster, UX designer, e-merchandiser... le numérique s'impose petit à petit

Source : Le Parisien

Le plus puissant parc d'attractions européen, Disneyland Paris, veut se donner les moyens de ses ambitions. En février 2018, le grand patron de la Walt Disney Company, Bob Iger, dévoilait directement depuis l'Élysée un plan d'investissement-développement de deux milliards d'euros à destination du deuxième parc de la destination, Walt Disney Studios (WDS), bien plus petit et moins fréquenté que son aîné, le Disneyland Park. Pour relever le défi, qui consiste en une extension géante du WDS, Disneyland Paris compte une nouvelle fois beaucoup recruter en 2020, et se tourner en partie vers des profils sensibles aux technologies numériques.D'ici 2025, date prévue de l'ouverture de l'extension du Walt Disney Studios, le parc accueillera trois nouvelles zones thématiques : l'une dédiée à Marvel, une autre à la Reine des Neiges et une dernière à l'univers Star Wars , toutes reliées via un lac gigantesque, qui dominera les lieux. Pour palier aux besoins courant et préparer l'avenir, Disneyland Paris vient de lancer sa grande campagne de recrutement 2020.Le parc d'attractions, qui accueille environ 15 millions de visiteurs chaque année et emploie 17 000 personnes, devrait embaucher 1 000 collaborateurs supplémentaires en CDI en 2020, et faire signer quelque 7 000 CDD.À Disneyland Paris, les défis technologiques ne manquent pas, et les relever nécessitent de mettre en place des solutions numériques innovantes. La destination recrute ainsi dans des domaines comme le marketing, la communication, la data et l'ingénierie. On retrouve par exemple, sur la plateforme emploi du parc, des offres pour des postes de webmaster, d'e-merchandiser, d'UX designer.Bien que pas encore visible aux yeux du public, l'extension XXL de Disneyland Paris est au cœur des préoccupations. Imagineering, qui est la branche française de Walt Disney Imagineering, a la lourde mission de piloter cette extension et la création des trois nouveaux « Land » de Walt Disney Studios. 320 personnes travaillent à temps plein autour du projet.