Créé en France en 2019, CozyCozy est un comparateur qui liste « plus de 20 millions d'offres issues de plus de 100 sites de réservation ». On y trouve des appartements, des maisons, des hôtels, des logements insolites et bien plus encore. L'application, disponible en version web, iOS et Android, est dotée d'une interface moderne et fluide. Elle propose de nombreux filtres pour affiner ses recherches et trouver son bonheur. Le meilleur tarif est garanti et il n'y a pas de frais cachés.