Airbnb se porte bien et même très bien ! Avec plus de 2 milliards de voyageurs, ce service est devenu au fil des ans un véritable mastodonte dans le domaine des locations de voyage. L'an passé, malgré la fin des avantages fiscaux et des lois de plus en plus strictes, Airbnb a généré 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2023.