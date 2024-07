« Les avantages fiscaux pour les propriétaires de logements Airbnb, c’est fini ! »

laroux

ne vous y trompez pas, il y’aura encore moins de logement de disponible. ca va finir comme en Irlande avec 10ans de liste d’attente

actuellement en irlande (tous le pays) y’a que 716 logement de dispo

Pour relancer ce marché il faut:

supprimer les apl et défiscalisé fortement ce marché

supprimer le dpe et la zero artificalition des sols

la police vire un occupant qui paie pas en moins de 24h (y compris pendant la treve hivernal)

donner des permis de construire en moins de 1 mois (surtout en zone tendu), le préfet doit donner ces permis et plus la mairie (qui lui ne veux pas construire pour des raisons de re élection)

j’ai de l’immobilier mais pas en france, car dans ce pays c’est trop risqué et ca rapporte pas assez.

des investisseurs comme moi on a besoin d’être rassuré (rente non saboté par des casseurs et des squatteurs) et ont besoins de gagner de l’argent, on va pas louer a perte (impôts, taxes trop elevé…), donc on construit plus en france mais ailleurs et les francais vivent dans des tentes (j’en ai vu un paquets dans les rues de paris en attendant mon taxi près de la gare de lyon)

Cela dit je suis d’accord, les airbnb font de la concurrence aux hotels, mais réduire les airbnbs ce sera clairement pas suffisant, ca va même aggraver le problème si c’est la seul mesure, il faut l’accompagner des autres que j’ai cité.

j’irais même plus loin, c’est la dernière mesure (augmenter les taxes airbnb) à appliquer parmi la liste que j’ai cité.

Si on applique tous ça, en moins de 24h en relance le marché de l’immobilier en France et on attire les investisseurs du monde entier.

Et que le gouvernement de gauche actuel mets dans la constitution de pas pénalisé les investisseurs par des hausses de taxes ou des réquisitions. Car l’instabilité politique actuel sa fait super peur ! j’ai vendu 1/3 de mes actions du cac40. et c’est le conseil que je donne a tous mes clients, depuis l’annonce de la dissolution, le mots d’ordre c’est de pas investir et retirer ces billes en attendant du concret, même choses aux UK (j’avais rien à la bourse de Londre pas concerné).

les marchés financiers ont besoin de retrouver la confiance en europe ! C’est les usa qui se régale actuellement grace à leurs stabilités. Les elections la bas font pas peur, au pire c’est Biden qui repasse donc ca reste comme avant, au mieux c’est Trump et on connais aussi, le business a bien fonctionné sous sont ancien mandat donc pas d’incertitude politique.

le Nasdaq ne devrait pas être perturber donc contrairement à la bourse de Paris et de Londre.