La fameuse intelligence artificielle du Fisc se trompe 1 fois sur 3 pour repérer votre piscine depuis un satellite

Vous vous souvenez peut-être qu'il y a près d'un an, le Fisc avait repéré près de 120 000 piscines non déclarées, grâce à l'intelligence artificielle et aux images satellites. À mesure que le nombre d'agents diminue au sein de la Direction des Finances publiques, le recours à l'IA se fait de plus en plus pesant, les erreurs de plus en plus importantes, et tout cela provoque la grogne des contribuables.