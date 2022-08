Piscines non déclarées : comment l'intelligence artificielle traque-t-elle les fraudeurs à l'impôt ?

Baptisé « Foncier innovant » et développé par le cabinet de conseil Capgemini, en collaboration avec le mastodonte Google, le dispositif est capable de repérer tout aménagement à partir d'images aériennes et de vérifier automatiquement s'il est légalement en règle et imposé comme il devrait l'être.

La technologie en question a été expérimentée au cours de l'année dernière dans 9 départements : les Alpes-Maritimes, la Maine-et-Loire, le Var, la Haute-Savoie, l'Ardèche, la Vendée, le Rhône, le Morbihan et les Bouches-du-Rhône. Sur cette période d'essai, ce ne sont pas moins de 20 000 piscines non déclarées qui ont été repérées. À la première place du podium figure le département des Bouches-du-Rhône, avec plus de 7 000 piscines débusquées, suivi du Var qui en dénombre plus de 3 000.

Avec une prochaine généralisation à l'ensemble du territoire, les gains sur les impôts directs locaux sont estimés aux alentours de 40 millions d'euros pour l'année 2023. De telles projections font que le projet devrait atteindre son seuil de rentabilité dès la deuxième année. On estime un coût total de 24 millions d'euros pour sa mise en œuvre sur la période 2021 à 2023.