Après les piscines, l’IA du fisc va détecter les vérandas et abris de jardin non déclarés

L'objectif de la DGFIP est de traquer également, toujours par voie aérienne, les constructions et autres extensions qui ne sont pas répertoriées dans le plan cadastral. Les vérandas, les garages, les abris de jardin et autres constructions dépassant une certaine superficie pourront à leur tour faire l'objet d'un contrôle, et possiblement d'une régularisation de la part du propriétaire, avec toutes les conséquences fiscales qui en découlent.