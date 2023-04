Surveillance par drones : la police va devoir respecter des règles, et la CNIL en veut plus

Depuis le 19 avril 2023, la police, la gendarmerie, les douanes et les militaires sont autorisés à utiliser et à traiter des images issues de drones dans le cadre des missions de prévention d'actes de terrorisme, de secours aux personnes, de sécurisation des rassemblements ou manifestations, et d'appui des personnels de sécurité au sol, si les rassemblements sont susceptibles de provoquer des troubles graves à l'ordre public. Cette éventualité, fortement contestée et même un temps retoquée par le Conseil constitutionnel, avec la fameuse loi Sécurité globale, est aujourd'hui en vigueur. Mais la CNIL, le gendarme des données, a rendu son avis sur la question. Et elle appelle les autorités à respecter certaines règles.